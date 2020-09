Le programme du prochain Ubisoft Forward officialise le nouveau nom de Gods and Monsters

See you September 10th! #UbiForward — Immortals Fenyx Rising (@FenyxRising) September 1, 2020

Ubisoft a récemment partagéet, par la même occasion, a également confirmé la rumeur autour du prochain titre (précédemment intitulé). Bien entendu, l'entreprise a mentionné ce nom, car nous aurons enfin droit à plus d'informations autour du jeu lors dePour ce qui est du programme détaillé pour assister à un match de Brawlhalla entre l'équipe de Ubisoft News et celle de Blue Mammoth, les développeurs du jeu. Lors de ce créneau faisant office de pré-show, nous aurons des nouvelles provenant des équipes derrière des titres comme Roller Champions For Honor et Ghost Recon: Breakpoint . Par ailleurs, il vous sera possible deen fonction de votre temps de visionnage du stream.Suite à cela,avec de nouvelles informations concernant des titres majeurs tels que Watch Dogs: Legion Rainbow Six: Siege , le tant attendu Immortals Fenyx Rising que nous évoquions plus tôt, « ainsi que d'autres surprises ». Après cet événement, Ubisoft annonce partager, il faudra attendre le moment venu pour avoir le fin mot de cette histoire.Pour rappel, cette adresse , mais également sur YouTube et Twitch