Garry's Mod 2 teasé par Garry Newman

Selon un tweet de Garry Newman, le créateur de Garry's Mod, un deuxième opus serait en bonne voie.

Holy shit, thanks for the support, hope you're not gonna be disappointed when you find out that gmod2 is an iOS match 3 game made in unity — Garry Newman (@garrynewman) March 29, 2020

Même sireste très populaire auprès des amateurs, ce dernier est sorti en 2006, et commence à vieillir,. Cette dernière réclame depuis déjà plusieurs années une nouvelle version, et celle-ci pourrait arriver plus tôt que prévu, à en croire, le papa de GMod. Il a, en effet, partagé un tweet en utilisant un meme, lequel indique clairement qu'il est concentré sur la conception deGarry Newman a ensuite publié un second tweet indiquant, non sans humour, qu'il espérait que celles et ceux attendant cet opus ne seraient pas déçus lorsqu'ils apprendront queserait en réalité un jeu de type Match 3 (à l'instar de la licence Candy Crush) disponible sur iOS. Rassurez-vous, il s'agissait d'une blague, etdevrait bien être disponible sur PC.Il faudra bien évidemment faire preuve de patience avant d'avoir de plus amples informations à propos de, mais en prenant en compte l'attirance que Garry Newman a pour la VR, et le fait qu'il aime particulièrement Half-Life: Alyx, il est envisageable que GMod 2 supporte la réalité virtuelle. Dans tous les cas, cette nouvelle devrait ravir tous les amateurs de Garry's Mod, qui possède, quinze ans après sa sortie, encore des dizaines de milliers de joueurs quotidiens.