EA SPORTS FC : Un changement important dans le gameplay se profile

- 2 different Trait Categories (Base & Icon)

- Traits can be within up to 7 different categories (Scoring, Passing, Defending, Dribbling, Physical, Goal Keeping & FUT Specific Gameplay)

- Enhanced player realism by more trait diversity to reflect real life player characteristics… https://t.co/pFt4go3CXz — Fut Sheriff (@FutSheriff) April 21, 2023

Electronic Arts pourrait profiter du fait que sa licence va changer de nom pour implanter des modifications majeures,, qui est le mode le plus lucratif. Selon les dernières rumeurs, émanant du très bien informé Fut Sheriff, le mode multijoueur devrait voir apparaître un nouvel élément,Il s'agirait d'un consommable, à l'image des styles que nous pouvons appliquer aux joueurs, à la différence ici que. Il convient de prendre tout cela avec du recul, puisque rien n'est officiel, mais cet élément pourrait être acheté sur le marché des transferts et disposerait de sept catégories : Buteur, Passeur, Défenseur, Dribleur, Physique, Gardien et « FUT Specific Gameplay ». Cela devrait avoir un fort impact sur le gameplay, tout en le rendant plus réaliste.Fut Sheriff explique également que cela pourrait permettre de lutter contre l'augmentation rapide des notes des joueurs et des équipes, étant donné que ces traits pourraient faire leur apparition dans des promotions. Mais il va, bien évidemment, falloir patienter encore quelques semaines, si ce n'est plus, pour en savoir davantage sur les nouveautés d' EA SPORTS FC Nous vous avons également listé toutes les compétitions qui seront officiellement disponibles dans EA SPORTS FC , pour que vous ne soyez pas perdu.