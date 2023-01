Dragon Age: Dreadwolf : Mac Walters, vétéran de chez BioWare, quitte le studio

[...] Avec une nouvelle année vient de nouvelles aventures. Comme certains d'entre vous le savent déjà, à la fin de l'année dernière, j'ai décidé de quitter BioWare. Ces 19 dernières années ont été, pour le moins, une expérience qui a changé ma vie, ce qui a rendu ce choix difficile à faire. J'ai travaillé avec tellement de personnes merveilleuses et j'ai eu le privilège de faire partie des équipes et des projets les plus incroyables [...]

Mac Walters a occupé plusieurs postes au sein du studio de développement BioWare, notamment celui de scénariste sur Mass Effect 2 et Mass Effect 3 ainsi que directeur créatif pour Mass Effect: Andromeda . Après plus de dix-neuf ans,, qui était jusqu'à présent le directeur de la production sur anciennement nommé « Dragon Age 4 » ),En effet, très récemment, Mac Walters a annoncé son départ de chez BioWare, via une publication sur son profil Linkedln . Nous pouvons lire :Depuis cette annonce, la communauté se demande si le départ de Mac Walters impactera le développement de Dragon Age: Dreadwolf. À l'heure actuelle, nous n'en savons pas plus. Pour rappel, BioWare avait partagé une cinématique en jeu , en décembre dernier, et plus précisément pour le Dragon Age Day 2022. Or, depuis, le studio n'a pas dévoilé de nouvelles informations à propos du soft, qui ne possède pour le moment aucune date de sortie.