Dragon Age 4 devient Dreadwolf, de nouvelles informations cette année

Nommé jusqu'à maintenant, à défaut d'avoir de plus amples informations, nous venons d'avoir quelques précisions de la part de BioWare et Electronic Arts. De ce fait,ce qui n'est pas une surprise pour les fins connaisseurs de la licence, puisque nous avons pu voir apparaître Solas, l'un des personnages de Dragon Age: Inquisition, dans l'un des trailers de ce nouvel opus.Pour le reste, il va falloir patienter, puisque aucune information croustillante n'est communiquée. Nous apprenons simplement que, et que de nombreuses questions trouveront une réponse. D'ailleurs, il semblerait que BioWare prévoit de faire un point sur l'histoire et certains personnages, pour que les nouveaux joueurs, n'ayant pas découvert les anciens opus, ne soient pas perdus.Pour rappel,, bien que les développeurs n'aient jamais indiqué de fenêtre de lancement précise. Nous en saurons plus dans quelques mois, au fur et à mesure que les détails à son sujet seront partagés. En attendant, nous vous laissons avec la dernière bande-annonce qui lui était consacrée, datant de décembre 2020.