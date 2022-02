Dragon Age 4 : Son développement serait à moitié terminé

Notre plan a été acheté l'année dernière, nous nous concentrons sur la construction de notre vision : créer des environnements incroyables, des personnages profonds, un gameplay fort, une écriture percutante, des cinématiques émotionnelles, et bien plus encore.

Alors que nous poursuivons notre voyage, nous voulions souhaiter à Christan Dailey un adieu sincère de BioWare. Christian a commencé avec nous en 2018 et il a eu une grande influence sur nos jeux et notre équipe de direction, et plus récemment en tant que producteur exécutif sur le développement de Dragon Age.

Si les joueurs et les joueuses sont impatients de mettre les mains sur Dragon Age 4, il y a fort à parier que ce quatrième opus ne paraisse pas en cette année 2022 . Pour autant, les développeurs de chez BioWare avancent très bien sur le développement du jeu et le directeur général du studio a récemment fait une déclaration à ce sujet.Sur le site officiel de Bioware, Gary McKay, à la tête du studio, s'est exprimé au sujet de l'avancement de Dragon Age 4. Ainsi,, avant d'ajouter :Une nouvelle qui ravira, à coup sûr, les joueurs et les joueuses. Or, ils devront malgré tout faire preuve d'un peu plus de patience pour découvrir Dragon Age 4. Il est fort probable que BioWare communiquera plus de détails et donnera plus d'informations quant au soft, dans les prochains mois, via leur site internet ou bien leurs réseaux sociaux.Malheureusement, cette information a été accompagnée d'une mauvaise nouvelle. Il n'y a pas si longtemps que cela, nous apprenions le départ du General Manager, Casey Hudson, ainsi que Mark Darrah, le producteur exécutif.. Gary McKay s'est également exprimé à ce sujet.Espérons en savoir un peu plus au sujet de Dragon Age 4 , qui devrait se montrer d'ici à la fin de l'année.