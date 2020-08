Dragon Age 4 donne de ses nouvelles avec des artworks et un making of

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Presque deux ans après son annonce, en décembre 2018,pour tous les amateurs de la franchise, qui attendent impatiemment ce nouvel opus. Si nous espérions tous que BioWare, en charge du développement, nous montre enfin un trailer digne de ce nom, pour faire suite au teaser , le studio a plutôt opté pour un making of, lequel a, de temps à autre, montré des concepts arts.De plus, durant cette vidéo d'un peu plus de quatre minutes, plusieurs intervenants s'expriment sur plusieurs facettes du développement, permettant donc d'en savoir davantage surqui n'est malheureusement qu'au début de sa production selon Casey Hudson, directeur général de BioWare. Il n'est de ce fait pas attendu de sitôt. En outre, alors qu'une partie de l'équipe évoque son expérience sur le projet, nous pouvons découvrir certains lieux, mais aussi quelques personnages de l'histoire, dont certains connus des joueurs.Dans tous les cas, même s'il semble que la patience soit de mise avant d'en découvrir un peu plus,, et le studio va prendre le temps qu'il faut afin de répondre aux attentes de la communauté.. Les prochains mois devraient nous permettre d'en savoir un peu plus.