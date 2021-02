Chicory: A Colorful Tale annonce un partenariat avec Sony pour sa sortie

Le studio derrière Chicory: A Colorful Tal

Chicory: A Colorful Tale, c'est quoi ?

Finji est le studio derrière, Tunic et I Was A Teenage Exocolonist, mais il est également connu pourainsi que, plus récemment, Overland, un jeu de survie au tour par tour. Fondé en 2006 par Adam et Rebekah Saltsman, il s'agit d'un studio familial qui prend pied à Grand Rapids dans lefera son apparition en, mais aussi sur PC. Une nouvelle bande-annonce a été publiée ce 16 février, permettant de faire connaissance avec ce nouvel univers.Le jeu se veut simple, mais efficace. Accompagné d'une bande originale composée par la non moins célèbre, derrière, le joueur devra se servir des couleurs et de l'art pour. Le pouvoir d'aider vos amis animaux et redonner vie et couleur à ces terres est entre vos mains.La peinture est un art faisant travailler la réflexion ainsi que la créativité de concert. Puisez dans vospour résoudre les nombreuses énigmes que vous propose le titre et entrez dans un monde empli d'interactions.Vous ne serez pas seul dans cette quête, puisque relever des défis et résoudre certains mystères vous permettront de renforcer vos liens avec votre pinceau magique. Ce dernier pourra vous servir à étaler de la peinture brillante pour vous guider dans les grottes sombres, mais également des tampons et textures permettant d'aiguiser votre propre style. Cela ne vous suffit pas ? Il sera aussi possible deà l'aide de vos nouvelles améliorations et coloris.L'art se partage et se vie parfois mieux à plusieurs. Il permet de découvrir de nouvelles méthodes, mais également de partager vos réflexions. L'équipe de Finji l'a bien compris et propose, dans, un mode coopératif en local, pour partager cette expérience à deux.Bonne nouvelle également pour celles et ceux ne maîtrisant pas la langue de Shakespeare, puisque le français sera bien disponible. Toutes les langues supportées sont les suivantes :