Epic Games Store : 12 jeux gratuits pour Noël

Pour célébrer de la meilleure des manières les fêtes de fin d'année, Epic Games offre un jeu par jour, à compter du 19 décembre. Retrouver dans notre article tous les jeux à récupérer gratuitement.

12 jeux gratuits Epic Games Store Noël

Jour 6 - 24 décembre - Celeste

Jour 5 - 23 décembre - Ape Out

Jour 4 - 22 décembre - Little Inferno

Jour 3 - 21 décembre - SUPERHOT

Jour 2 - 20 décembre - TowerFall Ascension

Jour 1 - 19 décembre - Into the Breach

Depuis un an maintenant,propose, chaque semaine, un à deux jeux gratuits à ses utilisateurs. Cependant, la firme bouleverse ses habitudes en cette fin d'année, etPour ne pas être perdu vous retrouverez, ci-dessous,avec un petit descriptif. L'article sera, naturellement, mis à jour lorsque le nouveau jeu sera disponible, à savoirEn ce réveillon de Noël,propose Celeste , qui avait déjà été gratuit durant une semaine au début du mois de septembre . Si vous n'aviez pas pu le récupérer, c'est le moment où jamais de mettre la main sur ce jeu indépendant qui a séduit d’innombrables joueurs. Votre objectif sera des centaines de défis, tous fait à la main, pour découvrir le mystère de la montagne. Vous avez jusqu'au 25 décembre 16h59 pour le récupérer ici , après quoisera vendu pour la somme de 15,99 €.Pour ce cinquième jour, c'est Ape Out , développé par Gabe Cuzzillo, Bennett Foddy, Matt Boch et édité par Devolver Digital qui peut être récupéré sans dépenser le moindre sou. Dans ce jeu d'action et de destruction massive, le joueur incarne un singe, prisonnier,. Vous avez jusqu'au 24 décembre 16h59 pour le récupérer sur l' Epic Games Store sera ensuite disponible en échange de 14,99 euros.Dans Little Inferno , un jeu indépendant développé par le studio Tomorrow Corporation, le joueur aura le devoir d'alimenter le foyer d'une cheminée. Au fil de ses aventures de nouveaux objets seront débloqués. Vous avez jusqu'au 23 décembre à 16h59 pour récupérer cette adresse , après quoi, un autre jeu sera disponible sur l'C'est le très apprécié et populaire SUPERHOT qui est disponiblesur la boutique en ligne d'. Ce jeu de tir à la première personne a la particularité de voir le temps s'arrêter (ou presque) lorsque le joueur ne bouge pas. Il faudra alors. Vous avez jusqu'à cepour mettre la main sur le jeu gratuitement, en vous rendant ici . Ensuite,sera vendu pour la somme de 22,99 euros.Pour ce deuxième jour,met à disposition des joueurs TowerFall Ascension , un jeu jouable jusqu'à 4 joueurs en local. Ce jeu de combat possède. Vous avez jusqu'au 21 décembre 16h59 pour le récupérer gratuitement à cette adresse . Une fois la date passée,sera vendu pour la somme de 15,99 euros.Pour cette première journée, c'est Into the Breach , unqui est gratuit. Dans ce dernier, vous contrôlerez des. Des défis générés aléatoirement vous permettront d'essayer de sauver le monde de cette menace. Vous avezpour le récupérer ( ici ), après quoi il sera vendu pour la somme de 14,99 euros.