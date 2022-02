Call of Duty 2022 : Infinity Ward confirme être à la tête du projet

A new generation of Call of Duty is coming soon.



Stay frosty. — Infinity Ward (@InfinityWard) February 3, 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Ce n'est pas très étonnant, compte tenu de la rotation des studios en charge du développement de la licence. Après Treyarch (Black Ops Cold War) en 2020 et Sledgehammer pour Vanguard en 2021,, trois ans après l'excellent Modern Warfare. C'est d'ailleurs cet opus qui avait, en partie, réconcilié les amateurs de la franchise avec le FPS, après quelques années d'égarement et de critiques négatives. Depuis, Activision a adopté un rythme de mise à jour régulier, lesquelles proposent toutes du contenu important et gratuit, dans l'objectif de pérenniser les joueurs sur l'année.Naturellement, nous allons devoir prendre notre mal en patience pour en savoir plus sur ce nouvel épisode, qui pourrait toutefois être officialisé au cœur de l'été, comme ce fut le cas en 2019 pour Call of Duty: Modern Warfare. Une sortie en octobre serait également privilégiée par Activision, mais tout cela n'est pas officiel. Ce qui est sûr,(dixit les mots d'Activision), bien que nous ayons le droit à ces paroles chaque année ou presque.Le tweet d'Infinity Ward pourrait cependant nous donner un indice, en nous demandant de « rester glacial ». Réponse d'ici quelques mois, une fois l'officialisation de Call of Duty 2022 faite. Notez qu'Infinity Ward sera également à la tête des nouveautés pour Warzone , le battle royale.