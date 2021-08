Call of Duty 2021 : Une cinématique découverte dans Warzone et la confirmation de sa révélation par PlayStation

BREAKING: PlayStation Store (and PS App) has updated early and confirmed world reveal of Call of Duty: Vanguard is set for August 19 at 10:30am PT in Warzone. pic.twitter.com/oj0xdC4yR2 — CharlieIntel - Call of Duty News (@charlieINTEL) August 16, 2021

The latest Call of Duty 2021 teaser video just arrived in our inbox pic.twitter.com/YgBScNUU8G — CharlieIntel - Call of Duty News (@charlieINTEL) August 15, 2021

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Depuis quelques heures, les informations, fuites, et autres rumeurs ne cessent d'alimenter la potentielle révélation de Call of Duty Vanguard . Tout d'abord, un joueur de Call of Duty: Warzone a fait la découverte d'une étrange cinématique après avoir remporté une victoire dans le battle royale.Habituellement, lorsque nous parvenons à faire un Top 1 dans, nous assistons à la cinématique de base qui met en scène l'hélicoptère venant chercher l'équipe sortant victorieuse de ce périple. Toutefois, la fin rencontrée par le joueur a pris une toute autre tournure lorsque l'un des agents s'est vu recevoir une balle de sniper en plein dans la tête avant de pouvoir prendre la corde pour partir. Cette mystérieuse balle a été tirée par une femme rousse, vêtue d'un uniforme semblant appartenir à la période de la Seconde Guerre mondiale.Par ailleurs, d'autres découvertes ont eu lieu, le tout directement dans le PlayStation Store, mais aussi dans l'application PS App.Plusieurs joueurs ont remarqué l'apparition soudaine d'un encadré indiquant la date de révélation du jeu, confirmant au passage son titre qui sera donc. Selon les différents détails de l'annonce,sera donc révélé à la date du 19 août à 19h30 (heure française) au travers d'un événement qui se déroulera dans. Selon les dernières rumeurs , nous devrions assister à un défilé d'avions dans la ville de Verdansk, mais nous ne savons pas encore s'il ne s'agira que d'une simple cinématique ou si cette révélation permettra aux joueurs de prendre les commandes de ces appareils volants.Enfin, le créateur de contenu connu sous le nom desur Twitter aurait reçu plusieurs bribes de jeu, offrant toujours plus d'informations sur l'environnement de Vanguard.Vous l'aurez compris, nous devrions donc assister à la révélation de Call of Duty Vanguard le 19 août lors d'un événement spécial prenant place dans. Bien que toutes ces informations ne sont encore que des rumeurs à ce stade, nous pouvons espérer qu'confirme tous ces dires d'ici là.