Call of Duty 2021 sortira bien durant l'automne, et est développé par Sledgehammer

Deux ans après avoir proposé le retour de la licence Modern Warfare,Si les détails sont pour le moment assez minces, puisqu'il n'a pas réellement été officialisé, nous avons pu avoir quelques maigres informations grâce au dernier rapport financier d'Activison, éditeur de la franchise. Suite à cette annonce, le développeur a réagi sur son compte Twitter avec humour.Ainsi, la société confirme, en plus du développeur, que, sauf cataclysme, réfutant donc les rumeurs évoquant un report de quelques mois. En outre, Activision n'a pas hésité à mentionner le fait qu'il s'agit d', ce qui devrait rassurer celles et ceux étant en possession d'une Xbox Series ou PlayStation 5. Néanmoins, le titre devrait sortir également sur PS4 et Xbox One.De plus, les trois modes populaires que sont la campagne, le multijoueur et la coopération sont confirmés comme étant de la partie. Enfin, et en toute logique en voyant les plans d'Activision sur le long terme, cet opus sera intégré à Warzone , pour entrer dans « l'écosystème de Call of Duty »., probablement en marge de l'E3. Rappelons que les Call of Duty sont généralement officialisés fin mai début juin.