Call of Duty 2021 apparaît sur Battle.net avec pour nom de code « Slipstream »

Call of Duty 2021 dévoile son nom de code, Slipstream

Call of Duty 2021 has updated on https://t.co/hsFaJ0phsm as "Call of Duty: Slipstream" with the attached logo. Looks very WW2 to me. pic.twitter.com/O35cusy2lW — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) June 29, 2021

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Si nous sommes tous dans l'attente de la révélation officielle de, Tom Henderson, un initié fiable, a repéré de nouvelles informations directement sur. Celles-ci ne sont pas des moindres, puisqu'il s'agit du. Probablement en lien avec une alpha.Ainsi, len'est autre que, en revanche, comme indiqué précédemment, il ne s'agit que de son nom de code, et non de son nom définitif.Selon les dires de l'insider,, et pourrait donc venir confirmer les rumeurs qui avaient avancé le nom de(Vanguard étant l'appellation interne pour le moment), ainsi que de son intrigue qui se déroulerait durant la Seconde Guerre mondiale., studio qui a notamment travaillé sur, sera pour rappel aux manettes de cet opus. Cesera donc en quelque sorte un retour aux sources, avec, on l'espère, quelques changements.Lors de la sortie de WWII, en 2017,, celle-ci permettant à tous les joueurs de se retrouver dans un salon d'attente, avec à leur disposition des stands de tir, des marchands, des largages de ravitaillements et autres.Pour rappel, d'autres fuites ont vu le jour, celles-ci affirmant le retour d'une carte appréciée des joueurs de Call of Duty: WWII , celle de London Docks.