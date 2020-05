Le prochain Call of Duty sortira bien cet automne

Activision a confirmé que le prochain opus de la licence Call of Duty serait bel et bien disponible en fin d'année, malgré la crise sanitaire.

Nombreux sont les amateurs de la sérieà attendre le prochain épisode, étant donné le succès de, qui a plus ou moins réconcilié la communauté avec la franchise qui se laissait aller ces dernières années avec un manque cruel de contenu et de support gratuit sur la durée. Si certains pouvaient penser que le télétravail mis en place à cause du Coronavirus aurait retardé le Call of Duty 2020, il n'en est rien.Activision a en effet confirmé durant l'appel financier du premier trimestre de l'année fiscale 2021, et qu'il suscite un vif intérêt en interne de la part des équipes de développement. Malheureusement, aucune autre information n'a été donnée, ni même la confirmation des studios étant à la charge de ce projet. Cependant, moult rumeurs indiquent que. Les bruits de couloir précisent également qu'il s'agirait d'un épisodePour ce qui est d'une officialisation, tout porte à croire que celle-ci pourrait avoir lieu dans les semaines à venir, qui plus est si nous nous référons à, qui avait été officialisé le 30 mai 2019.