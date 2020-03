Le prochain Call of Duty serait un reboot de Black Ops, de nouvelles rumeurs ont surgi

De plus en plus de rumeurs sous-entendent que le prochain Call of Duty serait un reboot de Black Ops, avec une toute nouvelle campagne. Retour sur les dernières rumeurs parues sur la toile ces dernières heures.

Un reboot de Black Ops en perspective

Autres fuites à retenir pour ce prétendu Black Ops

La campagne serait plus brutale et sanglante que Modern Warfare.

La campagne offrira plusieurs point de vue.

Une carte en guerre terrestre serait enneigée et proposerait des motoneiges et des tanks.

La santé ne remonterait pas automatiquement, comme dans Bo4.

Après unparticulièrement réussi, qui a su redorer le blason de la licence, Activision sait que l'attente autour duest importante, et n'a pas le droit à l'erreur. Comme chaque année, un nouvel épisode se rendra disponible aux alentours du mois d'octobre, mais celui-ci reste encore bien mystérieux. Néanmoins, nous pouvons comme toujours compter sur les différentes rumeurs pour avoir un premier aperçu, même si celles-ci peuvent bien entendu être fausses.Toutefois, étant donné qu'elles émanent du plutôt bien renseigné TheGamingRevolution , ayant notamment partagé la date de sortie de, nous pouvons légitimement donner du crédit à ces bruits de couloir.Ce n'est pas la première fois que la rumeur d'un reboot est avancée, mais elle est de plus en plus persistante. Dans sa dernière vidéo, TheGamingRevolution indique que nous aurons affaire au même type de reboot que pour Modern Warfare, et que la campagne sera différente. Elle aura cette fois-ci lieu. Les joueurs retrouveront naturellement Mason et Woods, alors que le mode Zombie sera bel et bien de la partie, pour le plus grand plaisir de la communauté. À l'instar de Modern Warfare, tous les DLC seraient gratuits.Même si ces informations sont à prendre au conditionnel, il y a fort à parier pour que nous puissions voir débarquer leen fin d'année. L'officialisation ne devrait cependant pas avoir lieu avant le mois de mais ou de juin. Pour ce qui est des plateformes, il est probable pour que le titre soit disponible sur la PlayStation 5 et la Xbox Series X.