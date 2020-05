Call of Duty: Black Ops Cold War sera probablement le nouvel épisode

Les rumeurs continuent d'affluer concernant le prochain épisode de la franchise Call of Duty, qui pourrait bien avoir vu son nom fuiter.

Vers Call of Duty: Black Ops Cold War ?

Alors que son officialisation pourrait arriver d'un moment à l'autre,. Si nous sommes sûrs, d'après les dires d'Activision , qu'il sortira bien durant l'automne 2020, aucune autre information n'a été donnée à ce jour. Néanmoins, plusieurs « insiders » pourraient avoir officialisé le nom de ceDepuis près d'un an déjà les bruits de couloir circulent à propos de cet épisode. Très vite, il a été dit que l'histoire se déroulerait durant la. Ensuite, plus tard, la mention d'un « soft reboot », à l'image de Call of Duty: Modern Warfare a été avancée, et selon les dernières rumeurs, la franchise Black Ops devrait bien faire son grand retour, dans une version plus épurée, s'éloignant des aspects futuristes que nous pouvions par exemple rencontrer dans les épisodes III et IV.Okami, un internaute bien informé, a partagé il y a peu une image sur laquelle nous pouvons voir la mention, indiquant donc l'hypothétique nom de futur épisode. Rumeurs appuyées et soutenues par Eurogamer , qui affirme la même chose de ses propres sources.Sauf retournement de situation, nous devrons donc bien profiter de ced'ici cette fin d'année. Son officialisation devrait avoir lieu fin mai début juin, comme souvent pour la licence.