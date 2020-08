Call of Duty : Activision confirme un nouvel épisode pour 2020, et ses développeurs

It’s official. Looking forward to showing you what we’ve been cooking up with @RavenSoftware! — Treyarch Studios (@Treyarch) August 4, 2020

We are excited to announce our partnership with @Treyarch on this year's Call of Duty! Can't wait to show you more! — Raven Software (@RavenSoftware) August 4, 2020

Alors que tous les regards sont tournés vers Activision avec le lancement de la saison 5 de Modern Warfare , ce dernier vient d'À la tête de ce nouveau titre,, qui a développé par le passé la série des Black Ops,. Grâce à la révélation de ces derniers, tout porte à croire que nous aurons bel et bien affaire à un, et plus précisément à. Pour rappel, plusieurs leaks et plusieurs rumeurs indiquent que ce prochain titre trouverait son intrigue durant la guerre froide.Également, nous apprenons quesortira durant le quatrième trimestre, ce qui signifie que celui-ci seraPour le moment, aucun détail supplémentaire n'a été annoncé, et le titre est toujours en cours de développement. Mais Activision ne devrait pas tarder à nous en faire découvrir davantage à travers quelques images, mais également à travers le battle royale Call of Duty: Warzone , car plusieurs rumeurs indiquent que la cinquième saison de Warzone mettra en lumière ce prochain titre tant attendu et pour le moins mystérieux. Aussi,Nous en saurons davantage dans les jours à venir, avec, peut-être, l'annonce du titre durant la gamescom 2020 qui débutera le 27 août prochain