Selon les derniers bruits de couloir, les développeurs proposeraient bien un mode zombies dans le prochain opus de la licence Call of Duty, mais avec quelques changements pour revenir aux premières versions.

S'il a été confirmé que le, ce dernier reste très silencieux et n'a même pas encore été officialisé, si bien que nous l'appelons le « Call of Duty 2020 ». Néanmoins, si nous nous référons aux rumeurs à son sujet, ce dernier porterait le nom de, et serait un, à l'instar de ce qu'a fait Infinity Ward avec Modern Warfare en 2019.Plus récemment, d'autres rumeurs sont venues alimenter les débats par rapport à son contenu, émanant du très bien informé TheGamingRevolution, indiquant qu', l'un des modes les plus appréciés par la communauté. Rien d'étonnant si nous avons affaire à la série Black Ops, qui a l'habitude d'en proposer. Cependant, les équipes de développement souhaiteraient s'éloigner du système actuel (comprenez celui dans Black Ops 4) pour revenir à quelque chose de plus classique,Bien entendu, nous devons prendre cela avec des pincettes. Nous aurons de plus informations après l'officialisation de ce nouvel épisode, qui pourrait d'ailleurs arriver dans les semaines à venir.