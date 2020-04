Call of Duty 2020 ne serait pas nommé Black Ops

De nombreux joueurs attendent le prochain opus de la série Call of Duty avec impatience. Si les rumeurs laissent penser que la série Black Ops serait de retour, il se pourrait que celle-ci arrive sous un nouveau nom.

Vers un Call of Duty: Vietnam ?

Depuis de longs mois les rumeurs fusent sur la toile quant à. Initialement sous la houlette de Sledgehammer, il semblerait que suite à plusieurs soucis Activision ait fait le choix d'introduire Treyarch pour reprendre le développement. Si l'univers présent semble être celui de, le nom ne devrait pas être mentionné dans le titre. C'est en tout cas ce qu'avance TheGamingRevolution, souvent très bien informé.Moult rumeurs indiquaient que le prochain opus de la série serait, à l'instar de ce qu'a proposé. C'est-à-dire de garder les éléments propres de la série, tout en repartant sur une intrigue différente. Néanmoins, comme le précise TheGamingRevolution, qui tient ses informations de quatre sources différentes,, comme souvent dans l'univers vidéoludique, et les développeurs ont d'autres plans, comme laisser l'appellation Black Ops de côté.Cet opus serait toujours. Toutefois, contrairement à ce qui avait été avancé ces derniers mois, le titre du jeu ne devrait pas porter la mention «», pour le plus grand plaisir de certains adeptes de la franchise. Ce serait une première depuis 2008 et la sortie de World at War, pour Treyarch, qui a publié en l'espace de huit ans quatre opus de la licence Black Ops (2010, 2012, 2015 et 2018).En attendant une officialisation, qui pourrait avoir lieu dans les semaines à venir, nous rappelons que, et devrait voir le jour sur PC, PS4, Xbox One, mais aussi PS5 et Xbox Series X.