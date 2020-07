Call of Duty 2020 : Le logo fuite, confirmant le nom de Black Ops: Cold War

BREAKING: Call of Duty: Black Ops Cold War logo leaked via Doritos promotional material (via @ModernWarzone) pic.twitter.com/B63bX4P3Bj — Call of Duty News (@charlieINTEL) July 26, 2020

À environ trois mois de la supposée sortie de Call of Duty 2020, ce dernier est on ne peut plus silencieux, puisqu'il n'a même pas encore été révélé par les développeurs. Néanmoins, cela ne devrait pas tarder, étant donné qu'une alpha semble disponible pour quelques privilégiés , alors que la campagne marketing est sur le point d'être lancée outre-Atlantique.Relayé par Charlie Intel, la marque Doritos s'est une nouvelle fois associée avec Activision pour proposer certains avantages aux joueurs qui achèteraient des produits,. Cependant, la chose la plus intéressante à noter avec cette fuite, est que ce, comme l'indique le logo présent sur l'image, sauf si cette dernière est fausse, c'est pourquoi nous vous recommandons de prendre tout de même ces informations avec quelques pincettes.L'offre promotionnelle prenant fin le 31 octobre, cela voudrait dire que nous accueillerions ModernWarzone évoque même le lancement de cette campagne le 5 octobre, ce qui pourrait signifier que nous allons très bientôt avoir des informations officielles sur cet épisode, qui se fait attendre. Habituellement, Activision lève le voile sur l'épisode annuel à la fin du printemps ou au début de l'été, puis partage certaines informations jusqu'à sa sortie. Cette année, le studio semble faire un choix marketing différent, la situation sanitaire n'étant surement pas étrangère à cela.Les doutes et questionnements autour dedevraient donc prochainement être levés.