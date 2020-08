Call of Duty 2020 : L'ARG mène à un site mystérieux rempli d'indices

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Il y a quelques jours,, qui est en charge de l'édition de Call of Duty 2020, a envoyé plusieurs boîtes mystérieuses noires à quelques créateurs de contenu, mais aussi à des partenaires de, avec pour consigne de n'ouvrir cette dernière que le 10 août seulement.Depuis, certains parmi eux ont su percer le secret de cette boîte. C'est le cas de, un YouTuber, qui a su déchiffrer ce jeu de piste. Ainsi,, ce dernier affichant alors des équipements datant de plusieurs années. Nous pouvons y voir une télé cathodique, un magnétoscope, ainsi qu'un PC IBM. Également, le magnétoscope n'est pas à l'heure et clignote sur 12:00, cependant, entre deux affichages, nous pouvons apercevoir de temps en temps une autre indication qui désigne alors. Cela pourrait donc indiquer quePour le moment, rien n'a été officialisé de la part deou d'quant à l'identité de ce nouveau titre, mais tout laisse à penser qu'il s'agira bel et bien de. Il trouvera donc son intrigue durant la guerre froide et sera un redémarrage de la franchise Call of Duty: Black Ops.Nous en saurons davantage le 14 août prochain, avec, on l'espère, la confirmation de Call of Duty: Black Ops Cold War