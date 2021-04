Le prochain Battlefield sera « grandiose », DICE promet des informations bientôt

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Plus les jours passent, plus nous nous rapprochons du moment où DICE et EA nous présenteront le prochain épisode de la licence Battlefield. Même si nous n'avons toujours aucune image à nous mettre sous la dent,, expliquant queEn attendant une présentation en bonne et due forme, Oskar Gabrielson nous affirme que l'équipe en charge de son développement est la « plus grande jamais vue pour un Battlefield sur console et PC », permettant donc de proposer une expérience « inoubliable ». Même si le jeu n'en est qu'à ses phases de tests, le directeur général nous promet d'ores et déjà qu'il sera « grandiose » avec « tous les ingrédients qui font le succès de Battlefield, avec un degré de finition jamais vu » et des destructions de terrains affectant la partie, entre autres.Malheureusement,, puisqu'il termine son message en expliquant que cela est possible grâce « à la puissance des consoles et PC nouvelle génération ». Nous en saurons plus d'ici quelques semaines, tout au plus.Pour rappel, EA et DICE viennent également d'annoncer une version mobile pour Battlefield , laquelle sera disponible en 2022.