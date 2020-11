Le prochain Battlefield confirmé pour 2021, plus d'informations au printemps

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Electronic Arts avait, il y a quelques mois, annoncé que le prochain Battlefield serait bien disponible en 2021 . Chose confirmée en ce début de mois de novembre, avec, comme il fallait s'y attendre,. C'est via les résultats financiers du deuxième trimestre que Andrew Wilson, le PDG d'Electronic Arts, a donné ces informations. Il explique queQui plus est, Andrew Wilson se veut d'ores et déjà élogieux, puisqu'il précise que ce nouvel épisode du célèbre FPS, dont la dernière entrée date de 2018, sera « d'une ampleur jamais vue auparavant ». Ce dernier précise que les tests sur ces nouveaux jeux, notamment sur les consoles de nouvelle génération, ont débuté avec des retours « très positifs ».Finalement,, comme son nom et sa temporalité. Pour rappel, Battlefield V prenait place durant la Seconde Guerre mondiale, et les rumeurs avancent ici que la licence devrait revenir à une époque plus moderne