Battlefield 6 proposerait des cartes pouvant accueillir au moins 128 joueurs

Battlefield news; Maps have been designed with 128+ players in mind. But 32 vs 32 will also be a standard playlist. — Tom Henderson (@_TomHenderson_) August 13, 2020

Battlefield news; There's also been increased interest in Battle Royale due to the success of Warzone. No confirmation of a BR in the next Battlefield yet, but could EA and DICE be planning a F2P Battlefield experience? — Tom Henderson (@_TomHenderson_) August 13, 2020

Même si nous savons que, ce dernier n'a pas vraiment été officialisé par DICE et Electronic Arts, puisque nous ne savons rien de lui pour le moment. Néanmoins, comme toujours, nous pouvons compter sur les insiders pour avoir quelques nouvelles, même si ces dernières ne sont pas toujours vérifiées par la suite.L'information émane ici de Tom Henderson, un leaker connu et reconnu pour la véracité de ses dires, notamment sur les franchises Call of Duty et Battlefield. Il indique donc que. Tom Henderson précise cependant que la playlist standard resterait des cartes voyant deux équipes de 32 joueurs s'affronter.En outre, nous apprenons que. Toutefois, il ne s'agit pour le moment que d'un intérêt en interne selon Tom Henderson, et aucune décision ne semble pour le moment avoir été prise.Avec, les informations pourraient commencer à être partagées d'ici la fin de l'année, et nous ne manquerons pas de vous les relayer. Les dernières rumeurs indiquent que nous aurions affaire à une époque moderne , contrairement à Battlefield V.