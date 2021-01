Battlefield 6 pourrait être un soft reboot, de nouvelles fuites font mention de cartes à 128 joueurs et du cross-gen

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Après deux fins d'année sans Battlefield,, qui se dévoilera dans les mois qui arrivent. En attendant, plusieurs leakers partagent leurs informations pour nous informer des potentiels plans des développeurs. C'est le cas de Tom Henderson (aliasTheLongSentation), lequel s'est notamment illustré sur les leaks des derniers épisodes de Call of Duty.Selon lui, Battlefield 6 (nom qui n'est pas définitif), arrivera comme un soft reboot, c'est-à-dire qu'il pourrait reprendre les codes de ce qui a fait le succès de la saga, à l'instar de ce que fait Activision avec Call of Duty. comme certaines rumeurs l'avaient déjà avancé . Tom Henderson explique également dans sa vidéo que le prochain Battlefield sera un titre cross-gen, qui sortira donc sur PS4 et Xbox One. Cependant, il tient à rassurer la communauté,. Pour cela, une équipe entière se consacre sur l'ancienne génération.De plus, les développeurs semblent bien décidés à proposer des cartes massivement multijoueur, où 128 joueurs pourraient se retrouver. Il est toutefois peu probable que ces cartes soient disponibles pour les joueurs PS4 et Xbox One. La capacité de destruction, qui est l'un des points forts de la franchise, devrait être accrue sur PS5 et Xbox Series. Tom Henderson évoque également un mode battle royale, qui a un temps été évoqué, mais ses sources ne savent pas s'il est toujours d'actualité.Pour rappel, Battlefield 6, ou quel que soit son nom, devrait être présenté par EA et DICE ce printemps