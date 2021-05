Battlefield 6 devrait finalement se montrer en juin

Words that rhyme with Soon:



June

Boom — Battlefield (@Battlefield) May 10, 2021

Depuis plusieurs semaines, les rumeurs vont bon train quant au prochain épisode de la licence Battlefield. Deux images ont d'ailleurs fuité , et la bande sonore du premier trailer aurait également leaké et peut être entendue sur la toile, notamment. Ces fuites additionnées aux propos de certains dataminers puis la fenêtre de sortie mentionnée par EA, mais le studio a, semble-t-il, modifié ses plans.En effet,. Il y a quelques semaines, EA avait précisé qu'il arriverait « soon » et le studio a expliqué sur le réseau social que ce mot rimait avec « June » (juin) et « Boom », sous-entendant donc que les premiers détails seraient communiqués au mois de juin.Cependant, un premier teasing durant ce mois de mai, avec une image par exemple, n'est pas à exclure. La présentation officielle et complète devrait, de ce fait, avoir lieu lors de l'EA Play, au début du mois de juin, juste avant l'E3.