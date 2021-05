Battlefield 6 : Deux images auraient leaké

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Nous le savons, nous sommes très proches d'une présentation du prochain opus de la licence Battlefield, qui devrait se dérouler dans un univers légèrement futuriste. EA et DICE ont effectivement prévu de nous en dire plus « bientôt », durant ce printemps, mais en attendant, les rumeurs et diverses fuites vont bon train.La dernière fuite en date concerneLa première, en vue subjective, nous montre alors une scène dans laquelle le joueur semble être dans un cockpit, proche d'un site de lancement de fusée. L'univers semble légèrement futuriste. La seconde montre une île verdoyante de haut, survolée par quelques avions. Tom Henderson , insider et homme de confiance sur la licence Call of Duty, explique que ces images sont légitimes, et précise également que, notamment pour mettre en avant la météo dynamique, qui serait de la partie pour cet épisode.Tout cela devrait donc se confirmer, ou non,. Nous rappelons également qu'EA a annoncé qu' une version mobile de Battlefield allait être lancée en 2022 , pour venir concurrencer Call of Duty Mobile.