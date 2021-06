BattleCat serait un FPS d'Ubisoft, mêlant les univers de Splinter Cell, The Division, et Ghost Recon

The Division "BattleCat" is a Splinter Cell x Breakpoint x Divison mashup pvp game.



it began testing around january. pic.twitter.com/cdGdysMZN9 — Zer0Bytes_ (@Zer0Bytes0) June 6, 2021

L'un des projets non annoncés d'Ubisoft semble avoir fuité. Le dataminer Zer0Bytes a partagé quelques images et informations d'un projet d'Ubisoft nommé BattleCat, détails qui ont été confirmés par VGC , donnant donc de la crédibilité à cette fuite.Ainsi,, qui n'en serait qu'aux prémices de son développement,Les joueurs devront choisir un personnage avant la partie, chacun ayant des caractéristiques qui lui sont propres, certains de ces personnages étant issues des licences les plus populaires d'Ubisoft,. Comme dans les jeux similaires, le but semble être de former une équipe complémentaire, puisque certains peuvent tanker des dégâts et d'autres soigner, par exemple.Deux modes seraient jouables,. Ringleader serait un mode dans lequel les joueurs doivent éliminer des ennemis et récupérer des anneaux pour augmenter le score de l'équipe, tandis que Escort, comme son nom l'indique, demanderait aux joueurs d'emmener une charge à un point spécial, avec une équipe qui défend et une qui attaque.Pour le moment, aucune information ne dit si le projet arrivera en free-to-play, Ubisoft voulant augmenter son nombre de jeux gratuits, ou payant. Dans tous les cas,, selon les rumeurs. Toutefois, il ne faut pas s'attendre à une officialisation lors de cet E3, mais plus tard dans l'année, le développement n'ayant débuté sérieusement qu'il y a quelques mois.