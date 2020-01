Le prochain Batman encore taesé par Warner Bros. Games Montréal

Plusieurs mois après le dernier teaser du studio, voilà que Warner Bros. Games Montréal revient à la charge en publiant une nouvelle image.

Après avoir partagé une courte vidéo dans laquelle nous pouvions apercevoirx, une organisation criminelle basée à Gotham City,refait surface sur ses réseaux sociaux, en partageant, sur Twitter Instagram et Facebook , toujours accompagnée par la légende « Cape sur la nuit / Capture the Knight ».En effet, si le studio était resté silencieux entre le 23 septembre et ce 9 janvier, il est revenu de plus belle en mettant en ligne(visible ci-dessous), laquelle n'est pas explicite. Mais selon les plus fins connaisseurs, il pourrait s'agir de l', comme le soulignent nos confrères de GamesRadar Néanmoins il n'est pas clair s’il s'agit bien là d'un teaser, puisque la première publication date d'il y a trois mois, et le studio n'a toujours pas communiqué de manière officielle. Les dernières rumeurs annoncent, quant à elle, que le titre se nommerait, et permettrait de jouer plusieurs membres de de la Batman Family Dans tous les cas, nous ne pouvons que patienter, et espérer quelève rapidement le voile sur ce mystère, en annonçant, par exemple, le jeu Batman, qui est très attendu par les fans de ce super-héros DC Comics.