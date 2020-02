Le prochain Batman Arkham devrait être un reboot de la franchise

Attendues par une communauté de plus en plus impatiente, les très probables prochaines aventures du Chevalier Noir font de nouveau parler d'elles à travers une nouvelle fuite.

Depuis de longs mois maintenant, les nombreux teasings , fuites et autres spéculations vont bon train concernant le prochain titre développé par Warner Bros. Games Montréal qui devrait donc être un nouvel opus pour la franchise des. Malheureusement, le jeu en question n'a toujours pas été officiellement annoncé et nous ne savons presque rien de ce dernier. Cela étant dit,En effet, nos confrères de Geeks Worldwide disposeraient d'informations sourcées affirmant que. Cette fameuse source proche du studio précise également que les rumeurs évoquant le fait que le studio avait initialement pour but de développer une suite directe à Batman Arkham Knight qui aurait vu Damian Wayne, le fils de Bruce Wayne, enfiler le costume du Chevalier Noir sont bien exactes, mais les équipes de Warner Bros. Games Montréal ont finalement décidé de changer de direction.Ainsi, ce prochain épisode serait prévu pour sortir au cours du dernier trimestre de cette année et seraitdont le second titre serait le prochain jeu de Rocksteady, le studio à l'origine de la série des Batman Arkham.Comme toujours, nous vous conseillons de prendre ces informations avec des pincettes et d'être encore un peu patient avant d'en savoir plus sur ce fameux jeu de manière officielle. Nous espérons cependant que l'annonce aura lieu assez rapidement étant donnéau cours de ces derniers mois. Affaire à suivre !