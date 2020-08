Batman : Le prochain jeu de WB Games Montreal sera bien annoncé le 22 août

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Après de nombreux teasing et autant de rumeurs, le projet de WB Games Montreal, qui semble bel et bien être un jeu Batman au vu des images déjà partagées, et notamment celle-ci, va enfin se révéler aux yeux du grand public. En effet, si le jeu Suicide Squad a été officialisé par Rocksteady en amont de la DC FanDome, WB Games Montreal est resté silencieux, pour préserver toute la surprise.Toutefois, l'événement qui aura lieu le samedi 22 août prochain a partagé son programme , et nous pouvons y voir que, lequel aura le droit à de nombreux détails puisque l'annonce devrait durer une vingtaine de minutes, comprenant une session de question-réponse. Si nous ne savons pas encore de quel jeu il s'agit, comme nous l'expliquons ci-dessus,. Le jeu pourrait d'ailleurs porter le nom de selon plusieurs rumeurs , et serait similaire à un reboot de la série avec plusieurs personnages de la franchise jouable.Bien entendu, nous aurons de plus amples informations d'ici quelques jours, lors de son officialisation. Une bonne nouvelle donc pour les amateurs de l'univers DC Comics, puisque deux jeux devraient voir le jour prochainement.