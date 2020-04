Machines à sous : Les meilleurs fournisseurs avec lesquels jouer

Rien de plus facile que de faire tourner les bobines d’une machine à sous : Vous pouvez soit procéder manuellement en faisant tourner les bobines vous-même, soit laisser la machine le faire automatiquement plusieurs fois.

Compte tenu de la pléthore de jeux de casino en ligne disponibles de par le monde, la tâche la plus difficile pour les parieurs est de trouver le bon jeu sur lequel miser.

C’est en cela que nous pouvons vous aider. Dans votre quête des meilleurs jeux de casinos à essayer, nous vous proposons une sélection de fournisseurs les plus recommandés.

Tout d’abord, voici quelques facteurs pris en compte dans notre classement du top 3 des meilleurs fournisseurs.

Le style

Bien sûr, nous recherchons la machine à sous la plus attrayante. En raison de l’apport de la technologie à l’industrie du jeu, on dénombre des millions de jeux aux looks, styles et symboles différents.

Êtes-vous à la recherche d’un jeu classique ou de style rétro ? Partez à la quête de diamants, barres de symboles et logo de fruits emblématiques. Si vous êtes à la recherche de jeux vraiment novateurs, il est conseillé de jeter un coup d’œil à ceux disposant d’un style et d’une interface personnalisée. Selon le fournisseur, certains jeux vous proposent même les meilleurs effets sonores et visuels pour vous accompagner pendant le jeu.

Le thème

Pour vous accompagner dans votre recherche de la machine à sous du jour, certains casinos vous proposent de petits blogs sur la thématique des jeux. Nous vous recommandons de rejoindre ces blogs, car leurs contenus s’avère généralement divertissant..

Si vous souhaitez jouer à des jeux sur les mythologies égyptienne, romaine et autres, visitez les fournisseurs utilisant une esthétique et un thème similaire pour leurs jeux.

Les fonctionnalités de gains

Il est également conseillé de s’attarder sur les fonctionnalités du jeu telles que les lignes de paiement, les symboles de bonus (wilds, scatter, multiplicateur) entre autres. Ces fonctionnalités de bonus vous aideront à accroître vos gains.

Par ailleurs, il importe de jeter un coup d’œil à la programmation Retour au joueur. La fonctionnalité Retour au Joueur vous indique la somme rapportée par votre mise à long terme. Ceci implique que vous êtes susceptible de remporter plus d’argent avec un jeu disposant d’un grand Retour au Joueur.

Les meilleurs Fournisseurs

Betsoft Gaming

Betsoft Gaming est certainement l’un des fournisseurs les plus intéressants et attrayants sur le marché. Grâce à son interface cinématique en 3D, Betsoft vous propose les meilleurs effets audio et sonores pour une meilleure expérience de jeu. Betsoft dispose également d’un grand nombre de jeux populaires, ainsi que des lignes de paiements élevées.

Lancez-vous dans une magnifique expérience de jeu avec le jeu Bad Girl Good Girl de Betsoft (97,8 % RTP) ! Il vous est possible de tirer le meilleur des côtés maléfiques et angéliques de ce jeu. Chacun des côtés dispose de ces propres symboles à faire correspondre, des fonctionnalités à profiter et des mini-jeux à explorer ! La mise minimale pour ce jeu est de 10 pièces qui pourraient vous rapporter 180 fois plus à chaque tour de bobine.

Veuillez essayer les autres jeux de Betsoft tels que Copa (97,42 % RTP), Gypsy Rose (97,63 % RTP), et Safari Sam (97,50 % RTP).

Play ‘N Go

Play “N Go est reconnu pour la simplicité de ses jeux accessibles même aux débutants. Ce qui les classe parmi les favoris dans les casinos. Ce fournisseur offre une grande variété de machines à sous à thème : des lutins aux gargouilles en passant par les piments grésillant !!. Les jeux conçus par Play N Go abritent également de nombreuses fonctionnalités uniques.

Les débutants pourraient commencer par Inferno Star (96,38 % RTP) s’essayant de faire tourner ses bobines sur un astre de feu — Le soleil ! Grâce à ses bobines et ses lignes de paiement, vous disposez de cinq différentes possibilités de gagner, grâce à une mise minimale de 100 crédits. Toutefois, vous pouvez remporter des tours bonus grâce à la puissance d’un scatter du soleil ardent et par la suite rafler un jackpot de plus de 250 fois votre mise !

Essayez également Book of Dead (96,21 % RTP), Honey Rush (96,54 % RTP) et Wildhound Derby (96,93 % RTP) !

Booming Games

Le principal atout de Booming Games réside dans sa sélection de jeux disponibles dans divers casinos. Bien qu’étant plus jeune que la majorité de ses concurrents, ce fournisseur a déjà réussi à se faire une place de choix dans les casinos en ligne. Les plus populaires des thématiques de Booming Games tirent leurs origines de divers endroits et cultures à travers le monde.

Par exemple, Lava Loca (96,3 % RTP) présente une machine à sous aux iles hawaïennes. Le jeu requiert une mise minimale de 0,2 crédit de casino. Cependant, il vous est possible de miser jusqu’à 2000 ! Rejoignez la fête et amusez-vous dans ce jeu, en essayant de remporter jusqu’à 400 000 pièces.

Consultez les offres de ce fournisseur pour les jeux d’arcades de machine à sous tel que Booming Seven Deluxe (96,55 % RTP) et Paris Nights (96 % RTP).

Dans votre quête du jeu idéal sur lequel miser, gardez à l’esprit d’allier distraction et rémunération ! Faites tourner les roues et attendez que les symboles correspondent.

Que la chance soit avec vous à chaque tour.