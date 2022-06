Fortnite bloc 2.0 : Créez un bâtiment pour reconstruire Tilted Towers

Tilted Towers reconstruite grâce au Bloc 2.0

Il est temps de reconstruire Tilted, et cette fois vous êtes l'architecte.



Faites votre propre bâtiment à construire dans le nouveau Tilted Towers et préparez votre conception à soumettre bientôt.



En savoir plus : https://t.co/zhtwlXDo5K pic.twitter.com/C6sNoY1yIx — Fortnite 🇫🇷 officiel (@FortniteFR) June 7, 2022

Quand les votes auront-ils lieu ?

Restaurant → du 21 juillet à 14h au 27 juillet à 22h

Immeuble → du 27 juillet à 22h au 3 août à 6h du matin

Boutique → du 3 août à 6h du matin au 9 août à 14h

Comme vous le savez, depuis quelques semaines,, et les choses ne se sont pas arrangées avec le lancement de la saison 3. Néanmoins, Epic Games explique que la ville va bel et bien être reconstruite, et que trois bâtiments créés par la communauté y seront fabriqués, dans le cadre du Bloc 2.0.Pour cela, une nouvelle série de galeries et un appareil d'instance de niveau ont été introduits, pour que celles et ceux souhaitant tenter de créer l'un des trois bâtiments puissent le faire. Il sera possible de fabriquer un restaurant, un immeuble et une boutique. Toutefois, un seul bâtiment pourra être envoyé par joueur. De ce fait, choisissez bien celui que vous souhaitez soumettre au vote.Vous pouvez retrouver toutes les informations relatives à Fortnite Bloc 2.0 sur le site officiel , avec notamment les critères de participation.Les votes de la communauté seront lancés dès la fin du mois de juillet, après que les concepteurs de niveaux de Fortnite aient examiné chaque bâtiment envoyé. Chaque catégorie devrait proposer trois modèles, lesquels seront départagés par un vote communautaire, directement en jeu, aux dates suivantes :Epic Games partagera davantage d'informations au cours de ces prochains jours, et encourage celles et ceux souhaitant participer à l'expérience à suivre le compte Twitter officiel du mode Créatif de Fortnite